Его Воздушество: Роналду сравнил себя с Джорданом после гола с высоты 256 см

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает поражать своими физическими данными. 34-летний португалец стал автором гола в ворота "Сампдории" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Но важно то, как именно он забил.

Роналду получил фланговый навес от Алекса Сандро, в результате чего форвард выпрыгнул на 71 сантиметр, а его голова в момент нанесения удара по мячу находилась на высоте 2 м 56 см. Гол стал для "Ювентуса победным – встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Старой синьоры".

This is one of the craziest videos you'll watch this season. Cristiano Ronaldo's header against Sampadoria in slow motion. Holy shit! 🤖⚡️ pic.twitter.com/JUoTEGnw14