В Амурской области отменен режим ЧС, введенный с лета

В Амурской области отменен режим ЧС, который был введен в Приамурье с лета. Об этом сообщает ГТРК "Амур". Соответствующее решение принято на заседании облправительства.

Как известно, региональный режим чрезвычайной ситуации пришлось объявить из-за сильнейшего паводка. Наводнение в этом году коснулось 135 населенных пунктов. Число пострадавших достигло не менее 16 тысяч человек. На данный момент все восстановительные и аварийные мероприятия закончены. Продолжается прием и обработка обращений от пострадавших граждан. Поступило около семисот заявлений — люди претендуют на денежные выплаты. Примерно сто обращений находятся в процессе обработки.

Около трехсот миллионов рублей уже перечислены нуждающимся. Некоторые жители планируют провести капитальный ремонт испорченных водой домов, другие — приобрести новое жилье. Причем оно не должно располагаться в зоне подтопления. Один квадратный метр в Селемджинском и Мазановском районах сейчас стоит около 37 тысяч рублей. В пунктах временного пребывания до сих пор находится 21 человек.