ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

В Хорватии состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nation Championship, на котором состоялся необычный бой. В нем встречались аргентинец Франсиско Баррио и босниец Ади Дуракович, а поединок ознаменовался отсутствием ударов.

Несмотря на это, победитель был определен — им стал Баррио, которому для победы понадобилось всего девять секунд. Дуракович спустя несколько мгновений после начала боя опустил руки, прекратил оборону, и пошел в сторону от соперника. Никто не понял, что происходит, но сам босниец сказал рефери, что сдается.

Позже он прокомментировал ситуацию: "Я почувствовал сильную боль в груди, у меня помутнело в глазах, — цитирует Дураковича Чемпионат.Com. – Я сказал судье, что со мной что-то не так. Это последнее, что я помнил. Затем я дважды приходил в сознание: в машине скорой помощи и в больнице".