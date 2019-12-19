Большая пресс-конференция Владимира Путина: интересные факты и новые рекорды

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина начнется сегодня в 12 часов по московскому времени. 15-я по счету встреча с журналистами в таком формате пройдет в Центре международной торговли в Москве. Телеканал "Россия 24" будет вести прямую трансляцию мероприятия. Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.

Посмотреть пресс-конференцию можно будет не только по телевизору у себя дома, но и на специальных площадках, которые организовал Общероссийский народный фронт. Больше всего таких площадок — 162 — создано в Пермском крае, на втором месте Костромская область (114), далее идут Смоленская и Тульская области (по 27 площадок).

Нынешняя пресс-конференция президента уже побила один рекорд — это рекорд по количеству аккредитованных журналистов. Пытаться задать свои вопросы Владимиру Путину будут пытаться 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. Для сравнения: на конференции 2018 года было 1702 журналиста.

Конкуренция огромная, можно ожидать, что участники разговора с президентом будут прибегать к самым разным способам привлечения внимания к себе. Обычно это большие плакаты. Кстати, в этот раз кремлевская пресс-служба убедительно попросила корреспондентов, которые будут работать в зале, не использовать плакаты размером более формата А4, так как это мешает фотографам и операторам.

Стараются выделиться журналисты и необычными нарядами. Один раз даже кто-то пришел в костюме снегурочки. А еще представительницы прекрасного пола от журналистики часто выбирают для большой пресс-конференции ярко-красные костюмы и платья — это, действительно, работает. В общем зале для журналистов, которые не попадут в главный зал, установлены экраны для прямой трансляции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне рассказал, что Владимиру Путину можно задавать любые вопросы.

"Он (Владимир Путин) не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более, что сам формат пресс-конференции, собственно, абсолютно свободный. Свободное общение", — пояснил Дмитрий Песков.

Известно, что к каждой большой пресс-конференции российский лидер тщательно готовится: изучает отчеты различных министерств и ведомств, консультируется с руководителями федеральных агентств.

Первую Большую пресс-конференцию Владимира Путин провел в 2001 году. Поводом послужило большое число заявок от СМИ на интервью с российским президентом. Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля. Затем Большая пресс-конференция получила прописку на Краснопресненской набережной в Центре международной торговли. Проходит она ежегодно. Перерыв был с мая 2008 года по май 2012 года — в этот период Владимир Путин занимал пост премьер-министра. После очередного избрания на пост главы государства общение с прессой в таком формате возобновилось.

Сколько продлится Большая пресс-конференция в этот раз, точно сказать нельзя. В 2018 году она длилась 3 часа 41 минуту. Подсчитано, что средняя продолжительность этого мероприятия 3 часа 22 минуты. Первая пресс-конференция была самой короткой и продолжалась всего 1,5 часа — это почти в три раза меньше, чем самая продолжительная встреча с журналистами, которая длилась 4 часа 40 минут (это было в 2008 году). В общей сложности на этот формат за все годы ушло более 40 часов.

В 2001 году президент ответил на вопросы 20 журналистов. Половина из них представляли иностранные медиа. Спустя 7 лет — в 2008 году — было уже 80 корреспондентов (это максимальный показатель за всю историю пресс-конференций). Дальше число вопросов немного снизилось — в 2012 году вопросы задавали 62 журналиста (из них 9 иностранцев). В 2015 году задать свой вопрос президенту смогли 32 журналиста, в 2016 году — 48 представителей прессы. В 2018 году вопросы прозвучали от 53 корреспондентов.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести "Россия 1", "Россия 24", Первый, НТВ, ОТР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.