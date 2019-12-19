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19 декабря 201910:49

Школьный автобус попал в аварию в Ростовской области

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Автомобиль протаранил школьный автобус в Ростовской области, водитель легковушки погиб, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около восьми часов утра 19 декабря на 54-м километре Шахты — Цимлянск. По предварительной версии, владелец отечественной "десятки" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с перевозившим 12 школьников автобусом.

Удар был такой силы, что передняя часть ВАЗа превратилась в груду металла. Погибшего водителя пришлось вырезать из салона с помощью специнструментов.

Среди детей никто не пострадал, после медосмотра их доставили в школу.

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