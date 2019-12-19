Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

Российская Женская хоккейная лига презентовала календарь на 2020 год, в котором 12 российских хоккеисток предстали обнаженными. Каждая из участниц проекта снялась на фоне многочисленных живых цветов и растений, которые характерны для того или иного времени года.

"Это был необычный для меня опыт, — цитирует портал ВесьХоккей.Ru одну из участниц съемки, нападающую петербургского "Динамо" Диану Канаеву. – Цветы — это всегда круто и женственно, думаю на данный момент это самый удачный календарь из всех".

"На самом деле изначально я очень хотела более теплый и нежный образ с цветами. Но фотограф увидел меня такой и раскрыл в этом образе, не ошибся, получилось здорово. Конечно, в процессе съемок было сложно вжиться в роль, но, думаю, не только у меня одной, зато результат превзошел ожидания", — сказала хоккеистка.