Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

В кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера. Впервые зрителям был представлен фильм "Союз спасения", в котором оживает история восстания декабристов. Масштабные съемки, тщательно воссозданная атмосфера XIX века, уникальный кастинг, и, конечно, любовь.

Над сюжетной линией этого фильма поработал лучший отечественный сценарист — российская история.

Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь. Маршируют солдаты, гарцуют кавалеристы и даже есть снег. Правда, кинематографический. А вот события — подлинные, выстраданные. Даже название фильма "Союз спасения" — такое же, как у одного из тайных обществ.

Чтобы история ожила, использовали новейшие технологии. Например, фотограмметрию. Актеров фотографировали устройством, состоящим из множества фотоаппаратов, создавали 3D модели и затем наполняли ими кадр. Для массовой сцены восстания оборудовали самый масштабный в России павильон — площадью в 40 тысяч квадратных метров.

На Сенатскую площадь в декабре 1825 года выходил цвет русской империи. Князь Сергей Трубецкой, глава Северного тайного общества — его в фильме сыграл Максим Матвеев. В надежде избежать большой крови, в решительный момент принял парадоксальное решение и с площади ушел.

"На мой взгляд, из этой всей компании декабристов он был максимальный пацифист, который не хотел разрешения ситуации с декабристами жесткими методами. Царь выйдет, увидит вот эти наши доводы, всех солдат, испугается, и тогда мы вступим в диалог", — говорит Матвеев.

Санкт-Петербургский военный губернатор Михаил Милорадович — герой войны 1812 года избежал ран в 50 сражениях и погиб на Сенатской от пули заговорщика — Петра Каховского. Александр Домогаров, который сыграл роль Милорадовича, говорит, что после работы над фильмом историю переосмыслил.

"Может быть сегодня, в отличие от книжек, где я что-то читал, что-то себе представлял, я сегодня себе представил картину, во что это все могло бы вылиться. Есть несколько фраз, которые меня, как русского человека зацепили, там людей убивают. Там русские люди стреляют друг в друга. Вот что страшно", — сказал Домогаров.

Для премьеры создатели "Союза спасения" выбрали символичную дату — 26 декабря. Именно в этот день на Сенатскую площадь вышли декабристы.