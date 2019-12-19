Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 декабря 201911:37 Анна Семёнова

Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

В кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера. Впервые зрителям был представлен фильм "Союз спасения", в котором оживает история восстания декабристов. Масштабные съемки, тщательно воссозданная атмосфера XIX века, уникальный кастинг, и, конечно, любовь.

Над сюжетной линией этого фильма поработал лучший отечественный сценарист — российская история.

Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь. Маршируют солдаты, гарцуют кавалеристы и даже есть снег. Правда, кинематографический. А вот события — подлинные, выстраданные. Даже название фильма "Союз спасения" — такое же, как у одного из тайных обществ.

Чтобы история ожила, использовали новейшие технологии. Например, фотограмметрию. Актеров фотографировали устройством, состоящим из множества фотоаппаратов, создавали 3D модели и затем наполняли ими кадр. Для массовой сцены восстания оборудовали самый масштабный в России павильон — площадью в 40 тысяч квадратных метров.

На Сенатскую площадь в декабре 1825 года выходил цвет русской империи. Князь Сергей Трубецкой, глава Северного тайного общества — его в фильме сыграл Максим Матвеев. В надежде избежать большой крови, в решительный момент принял парадоксальное решение и с площади ушел.

"На мой взгляд, из этой всей компании декабристов он был максимальный пацифист, который не хотел разрешения ситуации с декабристами жесткими методами. Царь выйдет, увидит вот эти наши доводы, всех солдат, испугается, и тогда мы вступим в диалог", — говорит Матвеев.

Санкт-Петербургский военный губернатор Михаил Милорадович — герой войны 1812 года избежал ран в 50 сражениях и погиб на Сенатской от пули заговорщика — Петра Каховского. Александр Домогаров, который сыграл роль Милорадовича, говорит, что после работы над фильмом историю переосмыслил.

"Может быть сегодня, в отличие от книжек, где я что-то читал, что-то себе представлял, я сегодня себе представил картину, во что это все могло бы вылиться. Есть несколько фраз, которые меня, как русского человека зацепили, там людей убивают. Там русские люди стреляют друг в друга. Вот что страшно", — сказал Домогаров.

Для премьеры создатели "Союза спасения" выбрали символичную дату — 26 декабря. Именно в этот день на Сенатскую площадь вышли декабристы.

Сейчас

12:15

Путин пообещал не выступать с "длинными речами"

12:07

Путин начал общение с журналистами

07:23

Белые медведи "сняли осаду" с чукотского села

06:22

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

05:26

Жертвой телефонных террористов стал воспитатель детсада

04:30

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

04:17

Стартовало голосование по импичменту Трампу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Первый вопрос Путину был о погоде

Первый вопрос Путину был о погоде

6 минут назад
Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

2 часа назад
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест по делу о взятке

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест по делу о взятке

3 часа назад
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

23 минуты назад

Трансляции

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

2 часа назад
"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

1 час назад
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

28 минут назад
В Берлине пройдет встреча по газу: "Нафтогаз" готовится к "стресс-тесту"

В Берлине пройдет встреча по газу: "Нафтогаз" готовится к "стресс-тесту"

5 часов назад
ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

2 часа назад
Жертвой телефонных террористов стал воспитатель детского сада

Жертвой телефонных террористов стал воспитатель детского сада

6 часов назад
С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

16 минут назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

17 часов назад
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

17.12.2019 21:44
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

36 минут назад
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

37 минут назад
Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

46 минут назад
Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

47 минут назад
В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

57 минут назад
Леопард унес мальчика в джунгли на глазах у друга

Леопард унес мальчика в джунгли на глазах у друга

1 час назад
Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

1 час назад
Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

1 час назад
"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

1 час назад
Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

1 час назад
ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

1 час назад
Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

2 часа назад
Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

2 часа назад
Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

3 часа назад
Названы худшие пароли 2019 года

Названы худшие пароли 2019 года

3 часа назад
Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

4 часа назад
Австралия в огне: на юге страны введен режим ЧП

Австралия в огне: на юге страны введен режим ЧП

4 часа назад
В столкновениях после матча "Реал" - "Барселона" пострадали 60 человек

В столкновениях после матча "Реал" - "Барселона" пострадали 60 человек

4 часа назад
Белые медведи "сняли осаду" и ушли от чукотского села

Белые медведи "сняли осаду" и ушли от чукотского села

5 часов назад
"Железный купол" перехватил ракету из сектора Газа

"Железный купол" перехватил ракету из сектора Газа

5 часов назад
Незвестная женщина проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Незвестная женщина проникла в резиденцию Трампа во Флориде

5 часов назад
В Москве - аномальное тепло, в Петербурге - опасный шторм

В Москве - аномальное тепло, в Петербурге - опасный шторм

5 часов назад
Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

5 часов назад
Онлайн-торговля: топ-10 самых дорогих компаний Китая

Онлайн-торговля: топ-10 самых дорогих компаний Китая

5 часов назад
Угрозы в адрес Sputnik Estonia: Симоньян отметила бесполезность ОБСЕ и ЕСПЧ

Угрозы в адрес Sputnik Estonia: Симоньян отметила бесполезность ОБСЕ и ЕСПЧ

8 часов назад
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

8 часов назад
Американские сенаторы уже угрожают подрядчикам "Северного потока-2"

Американские сенаторы уже угрожают подрядчикам "Северного потока-2"

8 часов назад
Модель Ирина Шейк снялась для Vogue в "пролетарском" образе

Модель Ирина Шейк снялась для Vogue в "пролетарском" образе

9 часов назад
Судьба Макао: игорную столицу Китая превратят в мировой финансовый центр

Судьба Макао: игорную столицу Китая превратят в мировой финансовый центр

9 часов назад
"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

20 часов назад
Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

21 час назад
В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

22 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

17.12.2019 12:55
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку