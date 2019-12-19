Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

В Москве врачи спасли пенсионерку, которая получила ожоги трети поверхности тела во время приготовления наливки по рецепту из интернета. Пациентка следовала всем рекомендациям, в которых не предупреждалось о возможной опасности при добавлении одного из ингредиентов, в результате чего в квартире произошел небольшой взрыв.

65-летняя домохозяйка нашла в интернете рецепт приготовления домашней наливки. Процесс шел своим чередом, а одним из пунктов было добавление спирта в кипящий фруктовый сироп. В рецепте ничего не говорилось о том, как это можно сделать безопасно, потому пенсионерка, не зная последствий, последовала рекомендациям. Она начала вливать спирт в кипящий сироп, который превратился в спиртовое облако, окутавшее кастрюлю. Это облако достигло газовой горелки, в результате чего произошел взрыв. От воспламенения у домохозяйки загорелась одежда, женщина получила тяжелый ожог, который занял треть поверхности ее тела.

Пресс-служба столичного Департамента здравоохранения рассказала Агентству городских новостей "Москва", что пострадавшая была доставлена в ожоговый центр ГКБ им. Ф. Иноземцева. Медики диагностировали у пациентки ожоги первой, второй, третьей степени головы, лица, шеи, туловища, а также левой верхней конечности, что составляло 32 процента поверхности тела.

Как отмечают в Департаменте здравоохранения, помимо полученной травмы пенсионерка страдает сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, тяжелой гипертонической болезнью, что в совокупности делает ожог практически смертельным. Благодаря современной высокотехнологичной медицине, усилиям реаниматологов, хирургов, реабилитологов и многих других специалистов пациентке удалось спасти жизнь.

В пресс-службе ведомства отметили, что такой случай не единичный. Например, незадолго до поступления пенсионерки из ожогового центра был выписан еще один пациент, который следовал рекомендациям рецепта из интернета.

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