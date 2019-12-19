"Тоттенхэм" планирует продать название стадиона за 375 млн фунтов

Футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" объявил о планах продажи названия своего нового стадиона. На данный момент он назван в честь клуба. Однако боссы "шпор" рассчитывают заработать на смене названия круглую сумму.

Ежегодно "Тоттенхэм" планирует получать от спонсора порядка 25 миллионов фунтов, сообщает Telegraph. Но так как лондонцы рассчитывают подписать соглашение на 15 лет, то общая сумма может составить 375 миллионов фунтов.

Впрочем, пока претендентов на покупку названия новенького стадиона "Тоттенхэма" общей вместимостью в 62 тысячи человек нет.

Отметим, что смена названия стадионов на спонсорские является в последнее время обыденным делом в мировом спорте. В России сразу несколько футбольных клубов назвали свои стадионы именем спонсоров – у "Зенита" – "Газпром Арена", у "Локомотива" – "РЖД Арена", "Спартак" назвал свой стадион "Открытие Арена".

Самой же дорогой сделкой на данный момент является стадион "Скотиабанк Арена" в канадском Торонто. Соглашение подписано на 19 лет и оценивается в 639 миллионов долларов. На нем выступают хоккейный "Торонто Мэйпл Лифз" и баскетбольный "Торонто Рэпторз".