Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

Первая партия двухсредных автоматов АДС поступила на вооружение российской армии. Ее передали военным на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы".

Собеседник агентства уточнил, что АДС проходил испытания в армии несколько лет, после чего автомат доработали: военные попросили сделать его удобнее.

Главная особенность АДС — он стреляет двумя типами боеприпасов: обычным 5,45х39 от автомата Калашникова и специальным подводным патроном ПСП-УД. Таким образом боевой-пловец может взять одно оружие, которое работает везде, а не два. Кроме того, АДС имеет встроенный подствольный 40-миллиметровый гранатомет.

Важно отметить, что оружие построено по схеме "булл-пап", то есть рукоятка со спусковым крючком находится перед магазином и ударным механизмом. Это позволяет сделать оружие компактнее и сохранить длину ствола. Также у двухсредного автомата стрелянная гильза выбрасывается вперед, а не вправо, как у обычного "Калашникова". Поэтому из АДС удобно стрелять как правше, так и левше.