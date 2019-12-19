Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

Сборная России по футболу заняла 38 строчку по итогам 2019 года в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заключительная версия которого в нынешнем году была опубликована в четверг. В активе России 1470 очков.

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА по отношению к началу года – 2019 год подопечные Станислава Черчесова начали на 50-м месте. В 2019 году российские футболисты сыграли 10 матчей, из которых восемь выиграли и два проиграли. По итогам своих выступлений в отборочном раунде чемпионата Европы россияне пробились в финальный турнир Евро-2020.

В статусе лидера рейтинга ФИФА 2019 год завершила сборная Бельгии с 1765 баллами – именно ей Россия дважды и проиграла в отборе Евро. Второе место у Франции (1733), замыкает тройку лучших сборных мира сборная Бразилии (1712).

Теперь новая версия рейтинга ФИФА выйдет 20 февраля 2020 года.