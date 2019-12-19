В Красноярском кукольном театре впервые появятся постановки для "особых детей". Это будут спектакли с тифлокомментированием, сообщает ГТРК "Красноярск".

Произошло это благодаря тому, что театр кукол стал участником программы поддержки людей с нарушениями зрения — "Особый взгляд". Сейчас она реализуется в 27 регионах.

Теперь перед началом представления каждый ребенок получит наушники. Тифлокомментатор во время всего спектакля будет подробно описывать всё, что дети с проблемами со зрением не смогут увидеть сами. Специалист опишет, что происходит на сцене, как выглядят куклы, какие декорации их окружают. Один спектакль одновременно смогут посетить 20 детишек.

Первое такое представление пройдет 20 декабря, это будет спектакль "Непослушная снежинка". Затем в таком же формате юным зрителям представят "Щелкунчика". Пока театр кукол будет единственным красноярским учреждением культуры с тифлопостановками.