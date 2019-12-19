"Плоские тарифы" на дальневосточные авиабилеты отменять не будут

Президент России Владимир Путин заявил, что "плоские" тарифы на авиабилеты на Дальний Восток отменять не планируется. Соответствующее заявление глава государства сделал во время Большой пресс-конференции.

Компания "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Их цена фиксирована и не зависит от даты покупки и сезона. Так, билет по такому тарифу в экономкласс может купить любой пассажир.

Владимир Путин отметил, что никто не собирается отменять "плоские" тарифы. По его словам, компания "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Глава государства рассказал, что такие полеты будут делать и дальше. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что данная программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов.

Президент заявил, что необходимо в целом добиваться роста дохода граждан, снижать издержки при перевозках, таким образом снижая стоимость бензина. По словам Владимира Путина, такие программы будут продолжаться пока не наступили глобальные изменения. Глава государства подчеркнул, что в рамках "Аэрофлота" еще есть резервы. Российский лидер отметил, что об этом говорят с министром транспорта, курирующим вице-премьером, а также с руководством авиакомпании.

Владимир Путин ответил на слова журналистки, которая рассказала, что жителям Камчатки необходимо покупать билет на самолет, чтобы добраться до "большой земли". По словам представителя СМИ, это не всем доступно в финансовом плане. Да, существует программа "плоских" тарифов, но билеты по нему очень быстро раскупают.

Также журналистка поинтересовалась, почему Путин давно не приезжал на Камчатку и не связано ли это со стоимостью билетов. Российский лидер отшутился, рассказав, что не прилетает на Камчатку вовсе не из-за высокой цены, а сам он относится к льготной категории граждан. По словам президента, поездка "просто пока не складывалась", при этом он отметил, что Камчатка не выпадает из поля зрения правительства, поскольку ей всегда занимаются. Глава государства подчеркнул, что данный субъект является важным для России с социальной, экономической, военной сторон.

В четверг, 19 декабря, проходит Большая конференция Владимира Путина. В 2019 году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов.