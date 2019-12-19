На здравоохранение выделят 550 миллиардов дополнительно, пообещал Путин

Нынешнюю модель здравоохранения менять не стоит, она развивается удовлетворительно, считает президент Владимир Путин.

"Что касается модели здравоохранения, она развивается, в целом удовлетворительно. Хотя проблемы, безусловно, существуют", — сказал президент в ходе Большой пресс-конференции.

Так что саму модель, по его мнению, лучше не трогать.

Глава государства сообщил, что дополнительно к текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения будет выделено 550 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.

В центре внимания властей по-прежнему остается зарплата медиков. По словам Путина, нужно "избавиться от несправедливой дифференциации" зарплат главврачей и рядовых врачей. Сделать это можно, введя единую базовую ставку по всей стране. Сейчас она в регионах разнится от 30 до 50 процентов. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за работу в праздничные и ночные часы.

Кроме того, президент рассчитывает, что в стране удастся изменить к лучшему ситуацию с онкологией, как это удалось сделать с сердечно-сосудистыми заболеваниями.