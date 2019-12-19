Путин: в Донбассе есть только силы самообороны

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны и милиция, состоящие из местных жителей, передает телеканал "Россия 24".

Отвечая на вопрос журналиста о наличии у сил самообороны Донбасса танков и тяжелой артиллерии, Путин отметил, что во многих горячих точках мира боевые действия происходят с применением артиллерии и других видов оружия.

"Откуда они его берут? Вероятно, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", — сказал глава государства.

Путин отметил также, что в Донбассе присутствуют иностранные наемники, причем с обеих конфликтующих сторон. "Что касается наемников, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой".

По словам Путина, основной проблемой конфликта в Донбассе является отсутствие желания решить его мирным путем.

"Когда руководство Украины избавится от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода к решению проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно будет и решить конфликт в Донбассе", — добавил президент.