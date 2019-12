Понадеялся на канаты. Боксер-чемпион вылетел с ринга и не смог защитить титул

Южноафриканский боксер, чемпион ЮАР в тяжелой весовой категории Руанн Виссер не смог защитить свой титул в бое против Тиана Фика из-за курьезного форс-мажора. Накануне поединка он неудачно проверил канаты на прочность.

В одном из моментов Виссер опрокинулся на канаты, но один из них лопнул и боксер вместо того, чтобы отпружинить обратно, вылетел за пределы ринга. Как сообщает The Sun, во время своего пике он успел схватиться за канат, что спасло его от приземления на шею или спину.

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1