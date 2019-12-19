Россия сохранит транзит газа через Украину, несмотря на новые газопроводы

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет сохранен, несмотря на появление новых газопроводов, сообщил президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, это удобный маршрут, хотя и обходится России дороже.

"Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", — заявил Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", — указал президент России.

Комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" 2,6 миллиарда долларов в споре по транзитному контракту, Владимир Путин признал, что поскольку такое решение есть, "мы должны из этого исходить".

Вместе с тем, российский лидер уверен, что это решение является, скорее, политическим, чем правовым. "Одно из обоснований в нем было — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине", — отметил он.

Президент РФ при этом также напомнил о существующем долге Киева перед Москвой по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов.

"Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств вложена в украинские ценные бумаги. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", — указал Владимир Путин.