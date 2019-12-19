Live

Тема:

Большая пресс-конференция Владимира Путина 6 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 декабря 201913:39

Россия сохранит транзит газа через Украину, несмотря на новые газопроводы

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет сохранен, несмотря на появление новых газопроводов, сообщил президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, это удобный маршрут, хотя и обходится России дороже.

"Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", — заявил Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", — указал президент России.

Комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" 2,6 миллиарда долларов в споре по транзитному контракту, Владимир Путин признал, что поскольку такое решение есть, "мы должны из этого исходить".

Вместе с тем, российский лидер уверен, что это решение является, скорее, политическим, чем правовым. "Одно из обоснований в нем было — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине", — отметил он.

Президент РФ при этом также напомнил о существующем долге Киева перед Москвой по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов.

"Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств вложена в украинские ценные бумаги. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", — указал Владимир Путин.

Ранее по теме

Сейчас

13:53

Путин против пересмотра показателей нацпроектов

13:48

Президент против чисток в правоохранительных органах

13:15

Россия сохранит транзит газа через Украину

13:03

Путин: в Донбассе есть только силы самообороны

12:15

Путин пообещал не выступать с "длинными речами"

12:07

Путин начал общение с журналистами

07:23

Белые медведи "сняли осаду" с чукотского села

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вы придурки, нет? Путин возмутился теми, кто говорит о возможной сдаче Ленинграда

Вы придурки, нет? Путин возмутился теми, кто говорит о возможной сдаче Ленинграда

3 минуты назад
Владимир Путин рассказал о своих отношениях с Кадыровыми

Владимир Путин рассказал о своих отношениях с Кадыровыми

6 минут назад
Путин: если не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений

Путин: если не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений

6 минут назад
Путин: российские флаг и гимн должны быть на Олимпийских играх

Путин: российские флаг и гимн должны быть на Олимпийских играх

29 минут назад

Трансляции

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

1 час назад
Отказ стран бывшего СССР от празднования Дня Победы в Москве станет ошибкой, считает Путин

Отказ стран бывшего СССР от празднования Дня Победы в Москве станет ошибкой, считает Путин

19.12.2019 13:58
Россия сохранит транзит газа через Украину, несмотря на новые газопроводы

Россия сохранит транзит газа через Украину, несмотря на новые газопроводы

19 минут назад
На здравоохранение выделят 550 миллиардов дополнительно, пообещал Путин

На здравоохранение выделят 550 миллиардов дополнительно, пообещал Путин

49 минут назад
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

2 часа назад
Ленин был не государственным деятелем, а революционером, считает Путин

Ленин был не государственным деятелем, а революционером, считает Путин

20 минут назад
Путин: в Донбассе есть только силы самообороны

Путин: в Донбассе есть только силы самообороны

47 минут назад
Путин: с 2000 года в перерабатывающей промышленности создано 75 процентов мощностей

Путин: с 2000 года в перерабатывающей промышленности создано 75 процентов мощностей

1 час назад
Людям надо объяснять, зачем нужна мусорная реформа, считает президент

Людям надо объяснять, зачем нужна мусорная реформа, считает президент

1 час назад
Дональд Трамп и 5 политиков современности, которым объявили импичмент

Дональд Трамп и 5 политиков современности, которым объявили импичмент

4 часа назад
С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

1 час назад
Жертвой телефонных террористов стал воспитатель детского сада

Жертвой телефонных террористов стал воспитатель детского сада

8 часов назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

19 часов назад
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

17.12.2019 21:44
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

18 минут назад
Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

1 час назад
Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

1 час назад
Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

1 час назад
Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

1 час назад
Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

2 часа назад
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

2 часа назад
Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

Перед премьерой "Союза спасения" в Москве появилась Сенатская площадь

2 часа назад
Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

2 часа назад
В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

2 часа назад
Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

2 часа назад
Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

2 часа назад
Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

2 часа назад
"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

3 часа назад
"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

3 часа назад
Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

3 часа назад
ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

3 часа назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

3 часа назад
Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

3 часа назад
ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

3 часа назад
Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

4 часа назад
Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

4 часа назад
Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

4 часа назад
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест по делу о взятке

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест по делу о взятке

4 часа назад
Названы худшие пароли 2019 года

Названы худшие пароли 2019 года

4 часа назад
Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

6 часов назад
Австралия в огне: на юге страны введен режим ЧП

Австралия в огне: на юге страны введен режим ЧП

6 часов назад
В столкновениях после матча "Реал" - "Барселона" пострадали 60 человек

В столкновениях после матча "Реал" - "Барселона" пострадали 60 человек

6 часов назад
Белые медведи "сняли осаду" и ушли от чукотского села

Белые медведи "сняли осаду" и ушли от чукотского села

6 часов назад
"Железный купол" перехватил ракету из сектора Газа

"Железный купол" перехватил ракету из сектора Газа

6 часов назад
Незвестная женщина проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Незвестная женщина проникла в резиденцию Трампа во Флориде

6 часов назад
В Москве - аномальное тепло, в Петербурге - опасный шторм

В Москве - аномальное тепло, в Петербурге - опасный шторм

7 часов назад
Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

17.12.2019 12:55
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку