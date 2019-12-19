Ленин был не государственным деятелем, а революционером, считает Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что фигура Владимира Ленина в истории неоднозначна и он, скорее, является революционером, а не государственным деятелем. Об этом глава государства рассказал во время Большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Президент сообщил, что не считает необходимым перезахоронение тела Ленина: "Этого не нужно трогать". При этом Владимир Путин отметил, что многие связывают свою жизнь и достижения прошлого именно с Владимиром Ильичом. Но, по словам российского лидера, решения Ленина об устройстве страны имели негативные последствия в будущем.

Владимир Путин рассказал, что с позиции его сегодняшнего опыта он понимает, что также существует и геополитическая составляющая, а не только идеологическая. Это не учитывалось при создании СССР и было очень политизировано в свое время. Президент отметил, что разваливаться начала партия, а за ней "посыпалась и страна". Глава государства подчеркнул, что это абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве.

По мнению Владимира Путина, строительство Лениным не федеративного, а конфедеративного государства привело к тому, что этносы были привязаны к конкретным территориям, а также получили право выхода из состава Советского Союза. Президент отметил, что при этом территории не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов. По словам главы государства, из-за этого и возникли болевые точки, которые имеются и сейчас между республиками бывшего СССР. Путин рассказал, что даже внутри Российской Федерации две тысячи подобных точек: "Стоит только отпустить на секунду — мало не покажется".

Владимир Путин привел пример, согласно которому как одну из проблем ленинской децентрализации можно рассматривать текущую ситуацию в отношениях между Россией и Украиной.

А вот дать правовую оценку роли Михаила Горбачева в распаде СССР Путин отказался, отметив, что не видит в этом смысла. Все вопросы территориальной целостности решены​​​, заявил президент России.