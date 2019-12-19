Путин: российские флаг и гимн должны быть на Олимпийских играх

Глава государства Владимир Путин в ходе своей традиционной Большой пресс-конференции отметил, что запрет со стороны WADA на выступление олимпийской сборной России с национальными флагом и гимном противоречит Олимпийской хартии.

"Если сейчас со стороны Всемирного антидопингового агентства к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, наша сборная должна выступать со своим флагом", — сказал президент.

"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", — отметил Владимир Путин. По его мнению, решение WADA в целом "противоречит Олимпийской хартии".

"Разбирайтесь с конкретными людьми, — добавил глава государства, имея в виду нарушителей антидопинговых правил. – Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым".