Чемпион России "Зенит" заинтересован в полузащитнике "Ювентуса"

Санкт-петербургский "Зенит" проявляет заинтересованность в полузащитнике туринского "Ювентуса" Марко Пьяце. Это уже не первая попытка сине-бело-голубых приобрести футболиста сборной Хорватии. "Зенит" хочет арендовать игрока средней линии поля.

В "Зените" уже выходили на представителей хорватского футболиста в 2017 году, но тогда приобрести Пьяцу не получилось. Как сообщает Спорт24.Ru, хорвата в клубе с берегов Невы рассматривают в качестве замены Себастьяна Дриусси, если тот уйдет в "Интер" из Майами или в иной клуб.

Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, куда он перешел из загребского "Динамо". Однако игровой практики у него в составе "Старой синьоры" немного – за три года в его активе 14 матчей. За это время его дважды отправляли в аренду — в немецкий "Шальке-04" и в итальянскую "Фиорентину". Теперь он снова в "Юве", но пока не играет.