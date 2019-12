Юная американка угнала самолет и врезалась на нем в здание

Семнадцатилетняя девушка смогла незамеченной проникнуть на территорию международного аэропорта в калифорнийском Фресно, пробраться в самолет и даже проехать на нем с десяток метров. Остановила ее не короткая ВПП, а стена здания, в которую лайнер врезался, сообщает ABC. Несостоявшийся угон попал в объектив камеры наблюдения.

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.



