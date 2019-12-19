Президент РФ сомневается в успехе импичмента президента США

Владимир Путин сомневается, что Сенат США поддержит решение об импичменте Дональду Трампу. Президент России напомнил, что в Сенате у Республиканской партии большинство.

"Вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти, по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", — отметил он.

В целом, по мнению президента России, все происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы между проигравшей и победившей партиями.

Путин сказал, что демократы уже обвиняли Трампа в сговоре с Россией. Однако потом выяснилось, что никакого сговора не было. "Это не может лечь в основу импичмента", — уверен Путин.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий". Трамп назвал это решение политическим суицидом демократов.