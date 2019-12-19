Путин: если не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений

Россия немедленно готова продлить договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Если до конца 2019 года Вашингтон пришлет проект документа по почте, то Москва его сразу подпишет, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Однако ответа на российские предложения нет.

Если не станет СНВ-3, то гонку вооружений уже ничто не сможет сдержать, уверен президент.

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.