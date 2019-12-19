Президент против чисток в правоохранительных органах

Необходимо не проводить "чистки" в правоохранительных органах, а совершенствовать их работу, контролировать их работу, в том числе со стороны общественности. "Чистки", напомнил президент России Владимир Путин, были не так давно в истории, как может показаться.

Так на Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным президент России ответил на вопрос о том, что после инцидента с подбросом наркотиков журналисту Ивану Голунову в правоохранительных органах верх берет принцип "своих не сдаем" и полная безнаказанность.

"Да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет "прикрыть" кого-то. Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности и работают достаточно эффективно", — отметил Путин, добавив, что вопрос "своих не сдаем" совершенно некорректен.

При этом на материалах собственной службы безопасности возбуждается значительная часть уголовных дел, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Путин вспомнил и о том, как он только пришел в КГБ. И там он застал еще сотрудников, которые работали в органах в конце 1930-х годов. И все сотрудники управления прятались по кабинетам, когда он заходил в здание. Оказалось, что в то время, когда проводились чистки, этот старичок приводил в исполнение приговоры, когда пришедший на работу сотрудник узнавал, что против него возбуждено дело, а к вечеру его бездыханное тело уже передавали родственникам.

Этот рассказ должен был показать, что повторять печальные страницы истории не стоит.