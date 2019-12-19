"Подряд" можно и отменить: Путин высказался о числе президентских сроков

Владимир Путин высказался за отмену в Конституции оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий. Об этом он заявил во время Большой пресс-конференции.

Путин сказал, что отслужил два года в этой должности, потом ушел и имел конституционное право вернуться на пост президента. Однако эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей. "Ну, можно было бы ее и отменить, наверно", — сказал Путин.

По словам президент, Конституция — это живой инструмент, и она должна соответствовать развитию общества. Однако менять ее или принимать новую не следует, так как в ее первой главе закреплены фундаментальные вещи. "Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", — сказал Путин.