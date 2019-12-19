Путин против пересмотра показателей нацпроектов

На Большой пресс-конференции Владимира Путина спросили, не стоит ли пересмотреть целевые показатели нацпроектов и усилить персональную ответственность чиновников за их реализацию.

Президент России считает, что по большому счету ("по принципам") ничего пересматривать не нужно.

Что касается персональной ответственности, то она введена. "Но ее, безусловно, можно усилить, детализировать", — добавил Путин.

Он также отметил, что ничего подобного самим нацпроектам раньше не было.

"Были госпрограммы, но это нечто другое", — сказал президент, а нацпроекты связаны с национальными целями.

"Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность", — напомнил президент России.