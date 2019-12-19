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Допинг-скандалы 1 час назад

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19 декабря 201914:25

Россия против WADA. Дело будет продолжено в спортивном арбитраже

EPA

Рассмотрение "русского вопроса" Всемирного антидопингового агентства будет продолжено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал своим учредителям не согласиться с санкциями со стороны WADA.

"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, наблюдательный совет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА, — цитирует ТАСС главу наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева. — В рамках дискуссии о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с ним".

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

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