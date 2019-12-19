Россия продолжит принимать крупные спортивные турниры, считает Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своей Большой пресс-конференции выразил мнение, что у России вряд ли возможно отобрать те крупные спортивные турниры, проведение которых было запланировано еще до решения WADA по "русскому вопросу".

Журналист, задавший вопрос, особенно беспокоился о проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Владимир Путин напомнил, что Россия не лишится права участия в организации чемпионата Европы 2020 года по футболу и выразил надежду, что и большой волейбол приедет в нашу страну.

При этом президент России напомнил о своей встрече с главой УЕФА Александером Чеферином: "Он мне сказал, что невозможно отменить Евро-2020 в Санкт-Петербурге – билеты проданы! И чемпионат мира по волейболу у нас тоже состоится".