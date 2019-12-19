Приравнивать сталинизм к фашизму - верх цинизма, уверен Путин

Попытки сравнить сталинизм с фашизмом являются верхом цинизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.

"Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упреки. Но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма", — подчеркнул российский лидер, предложив тем, кто не знает историю, почитать документы того времени.

Владимир Путин также сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерен подготовить специальную статью.

"Обязательно опубликую, попросил коллег подобрать материалы из архива. Все становится ясно, все разложено по месяцам, дням", — отметил глава государства.

При этом он напомнил, что Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а "руководители Франции и Великобритании с ним встречались и подписывали бумажки".