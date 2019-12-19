Путин: инфляцию нужно таргетировать

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране в настоящее время замедлилась до 3,25 процента. В начале 2020 года она может приблизиться к 3 процентам. Соответствующее заявление глава государства сделал во время Большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По словам президента, последние данные являются очень хорошим показателем. При этом Владимир Путин подчеркнул, что инфляцию нужно уменьшать и таргетировать, поскольку ее рост означает сокращение реальных доходов граждан. Кроме того, как отметил российский лидер, инфляция — это повышение цен, а этого никто не хочет.