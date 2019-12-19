Нюта Федермессер: в здании ГКОБ №1 разместится Центр паллиативной помощи

В здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 будет размещен паллиативный центр. Об этом учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сообщила на своей странице в Facebook.

"Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке, — подчеркнула она. — Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода".

По ее словам, в государственных клиниках города сестринских коек нет, а для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском переулке.

Также Федермессер подчеркнула, что без работы медперсонал в столице не останется. Все 70 человек, работающие на Щипковском переулке, будут трудоустроены. "Их готовы трудоустроить куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности и всех в Москве", — написала она.

Она подчеркнула, что нельзя говорить о том, что происходит сокращение коек и закрытие клиники. По ее словам, коек станет больше — не менее 120. "Для людей с деменцией и альцгейцмером просто помощи нет. Мы будем первыми, кто это сделает. Именно на "Щипке", — сообщила она.

Также Федермессер сообщила, что хоспис получит еще три здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее тысячи.

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы №1. В департаменте уточнили, что на ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.

Городская клиническая онкологическая больница №1 – старейшее медицинское учреждение с онкологическим профилем в Москве. Он был открыл в 1946 году на базе госпиталя для инвалидов Отечественной войны №2. Сегодня больница состоит из головного отделения и трех филиалов и насчитывает 660 коек.