Путин напишет статью к 75-летию Победы

Несколько вопросов, которые задали президенту России на Большой пресс-конференции, касались Великой Отечественной войны и празднования 75-летия Победы над фашизмом.

Владимир Путин сообщил, что попросил коллег подобрать ему архивные материалы и планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне написать и опубликовать статью.

Президент рассказал, что читает "некоторые вещи" и становится ясно, "как происходил процесс умиротворения Гитлера".

По его словам, есть документы, в которых "все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням".

Например, сообщил Путин, "Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции, Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали".

Ранее на пресс-конференции президент возмутился позицией тех, кто считает, что во время войны нужно было "сдать Ленинград". "Вы придурки, нет?" – такой вопрос, признался Путин, ему хочется задать тем, что высказывает такую точку зрения.