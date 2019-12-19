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19 декабря 201914:36

Сбитая девушка оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса автобуса. Видео

Вконтакте/Набережные Челны Life

В Набережных Челнах сбитая девушка сумела перегрупироваться и оттолкнуться ногами от надвигающегося на нее автобуса.

Инцидент произошел во вторник, 17 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на улице Машиностроительной. Девушка в капюшоне, не смотря по сторонам, внезапно вышла перед автобусом из-за притормозившего автомобиля.

 

Водитель нажал на тормоз, однако на скользкой дороге автобус не смог мгновенно остановиться. Однако, благодаря везению и отличной реакции сбитой девушки, обошлось без жертв.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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