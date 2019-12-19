Новой пенсионной реформы не будет, пообещал президент

У российских властей нет планов заново запускать пенсионную реформу, заверил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках Большой пресс-конференции.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы", — заявил глава государства, подчеркнув, что даже обсуждений таких нигде не ведется.

Комментируя разработку Минфином нового законопроекта о накопительной пенсионной системе, Владимир Путин пояснил, что эти предложения касаются только накопительной части пенсии, которую можно считать инвестициями.

"Вопрос идет просто об их защите", — указал российский лидер.