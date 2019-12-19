За ночь шквалистый ветер в Твери свалил новогодние елки и перевернул остановку

Жители Твери сегодня делятся в социальных сетях фотографиями последствий шквалистого ветра, который бушевал ночью. Сильный ветер ронял новогодние ёлки и сносил остановки. О непогоде предупреждало в МЧС региона накануне.

Как сообщают "Вести Тверь", на площади Гагарина опрокинулась остановка общественного транспорта, на бульваре Шмидта упало дерево, к счастью никто не пострадал, в том числе и автомобиль, стоящий рядом. Возле торговых центров упали новогодние елки,а у цирка улетел надувной Дед Мороз.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за урагана остались без электричества несколько домов в поселке Спирово. Перебои наблюдаются ещё в нескольких районах области.



















Фото: ТОП Тверь, НТ | Новая Тверь.