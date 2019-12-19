Путин: противоборствующим сторонам в Ливии необходимо договориться

Противоборствующие стороны в Ливии должны договориться, кто и как будет управлять страной. Об этом в ходе Большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

"На наш взгляд, самое правильное было бы – найти такое решение между конфликтующими сторонами, которое позволило бы прекратить боевые действия и договориться о том, кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной", – сказал российский лидер. По его мнению, в Ливии заинтересованы в таком решении вопроса.

По словам Путина, этот вопрос будет обсуждаться с европейскими партнерами.

"Только что обсуждал это по телефону с канцлером ФРГ (Ангелой Меркель – ред.), с президентом Франции (Эммануэлем Макроном – ред.), мы говорили об этом с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом", – отметил президент России.

Он добавил, что в ближайшие дни в Москве будет находиться турецкая делегация, с которой будет обсуждаться ситуация в Сирии. Путин выразил надежду, что в ходе дискуссии будут найдены решения, которые устроят ливийский народ.



Ситуация в Ливии обострилась после свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Страна столкнулась с двоевластием: в столице государства Триполи у власти находится Правительство национального согласия, сформированное при участии Евросоюза и ООН, на востоке же управляет избранный народом парламент. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.