У Путина смешанное отношение к закону о домашнем насилии

Законопроект о домашнем насилии президент России Владимир Путин не читал. Но он признался, что у него возникло смешанное отношение к законопроекту. Президент России на Большой пресс-конференции пояснил, что суть вопроса ему довольно правдоподобно пересказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я тоже против насилия, как 70 с лишним процентов наших граждан, — предложил глава российского государства, говоря о проведенных в России соцопросах. — Нужен ли этот закон? Давайте спокойно это обсуждать, в общественности должно пройти проверку".

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года Владимир Путин предложил попробовать спрогнозировать, как реализуется то, что написано в каждой из статей закона и к чему приведет правоприменительная практика. И лишь затем принять окончательное решение по законопроекту.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предполагает возможность ограничения общения обидчика и жертвы. В законопроекте прописаны механизмы оказания психологической помощи жертве и работы психологов с агрессором.

При этом в законопроекте, размещенном для обсуждения на сайте Совета Федерации, прописано, в каких формах может осуществляться профилактика насилия – это правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактический контроль. Кроме того, предполагается помощь в соцадаптации тех, кто подвергся семейно-бытовому насилию, а также социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. Законопроект предусматривает проведение специализированных психологических программ.