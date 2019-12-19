Находчивые пассажиры спасли упавшую под трамвай бабушку в Иркутске

Пожилая жительница Иркутска отделалась ушибами головы и тазобедренного сустава после того, как угодила под трамвай. Спасли ее быстро сориентировавшиеся пассажиры — еще до приезда сотрудников МЧС они вытащили пострадавшую из-под транспортного средства и передали медикам.

Авария произошла около двух часов дня 19 декабря на улице Степана Разина. Пенсионерка ступила на переход прямо перед тронувшимся трамваем, вагоновожатая успела отреагировать и остановить трамвай общественный транспорт, так что трагедии удалось избежать, однако женщину зажало под колесной парой.

Свидетели вызвали спасателей и скорую помощь, но еще до приезда сотрудников МЧС пассажиры трамвая своими силами вызволили пострадавшую из "ловушки". Они остановили проезжавший мимо эвакуатор и с помощью его стрелы приподняли трамвай, что позволило вытащить пенсионерку.

После осмотра медиками женщину отпустили домой.