Совместная с Западом борьба с терроризмом недостаточна, считает президент

Президент России Владимир Путин считает, что совместная с Западом борьба с терроризмом недостаточна. Он призвал к налаживанию совместной, взаимной, высокоэффективной работы.

В ходе Большой пресс-конференции Путин указал, что среди членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) больше всего выходцев из Средней Азии, на втором месте — Россия, но немало и выходцев из стран Западной Европы, в том числе Франции и Германии.

По словам Путина, такие люди, как террорист Хангошвили, террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. "А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы так же дадите им свободно гулять по своим городам?" – спросил президент.

Также Путин напомнил, что Россия передавала США информацию о братьях Царнаевых, но она была проигнорирована. Весной 2013 года Царнаевы совершили теракт во время Бостонского марафона.