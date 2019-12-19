Не вредно, но аккуратно: Путин высказался об ограничениях продажи алкоголя

Применение различных административных ограничений для регулирования потребления алкоголя в России в целом "не вредно", но действовать в этой сфере нужно очень аккуратно, считает президент Владимир Путин. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в рамках Большой пресс-конференции.

По мнению главы государства, лучше работать по другим направлениям, не прибегая к "методам полицейского характера".

"Разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции и главным образом делать упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусам", — предложил Владимир Путин, напомнив, что в России сейчас достаточно хорошо развиваются винодельни.