Нацодежда, икона и волшебная палочка: чем привлекали СМИ внимание Путина

В этом году на Большую пресс-конференцию Владимира Путина было аккредитовано почти 1900 журналистов — на две сотни больше, чем в 2018-м.

Среди них – не только российские издания, как региональные, так и федеральные, но и много представителей зарубежных СМИ.

Мест, чтобы сесть, в зале хватило не всем, но и тут все было непросто. Как сообщили РИА Новости, перед началом пресс-конференции высоких журналистов пересаживали назад, а невысоких – вперед, так что некоторые репортеры не без иронии отмечали: чтобы быть ближе к президенту, выгоднее быть маленьким.

После того, как на пресс-конференцию Путина запретили приносить гигантские плакаты (как это было ранее), журналисты стали думать, как и чем привлечь внимание президента.



В зале было замечено очень много журналистов в одежде разных оттенков красного цвета.

Впрочем, это – традиционный цвет: считается, что сам по себе он способен привлечь к себе внимание главного действующего лица мероприятия.

Некоторые подошли к вопросу не стандартно. Так, одна девушка пришла в короне и наряде Снегурочки, другая дама то и дело разворачивала шаль с портретом Путина, тележурналистка из Волгограда рассказала, что взяла с собой разработанный в их городе экзоскелет. Правда, продемонстрировать его президенту во время трансляции ей не удалось.

Обратил на себя внимание коллег "по цеху" и болгарский журналист. Он рассказал, что хочет подарить российскому президенту икону с изображением покровителя славянских народов и волшебную палочку — "сурвачку", которой в Новый год стучат по спине, чтобы пожелать удачи и здоровья.

Некоторые представители СМИ пришли в национальных одеждах, и это не осталось не замеченным.

По крайней мере, для журналистки Анастасии Островской с Камчатки решение прийти в кухлянке (верхней меховой рубахе народов Севера из оленьей шкуры мехом наружу) принесло удачу. Впрочем, возможно, помог и плакат с надписью: "15 лет Камчатка без вопроса!"

Ей почти одной из первых удалось задать президенту вопрос — он касался дороговизны авиаперелетов на Камчатку из центра страны.

Ближе к концу пресс-конференции разочарованные в том, что им не удастся задать вопросы, журналисты устроили настоящий гвалт, стараясь перекричать друг друга, так что президент уже сам стал ориентироваться на таблички, среди которых были и серьезные, и игривые.

Например, так и осталось загадкой, какой именно вопрос хотела задать журналистка с плакатом "Давай поженимся", и что хотел сказать журналист с плакатом "Я видел боль".

Одним из последних получил возможность обратиться к президенту журналист с табличкой "Национальный вопрос", которого Путин выбрал сам.

Почти 4,5 часа продолжалась пресс-конференция в этом году. Прозвучало около 70-ти вопросов. Конечно, осталось много недовольных тем, кому не удалось привлечь к себе внимание президента.

Как часто бывает, среди тех, кому была дана уникальная возможность обратиться к Путину во время Большой пресс-конференции, нашлись журналисты, нарушившие негласные договоренности "не лить воду", а задавать конкретные вопросы.

Однако что касается основных серьезных тем, которые обсуждались в российских СМИ в течение 2019 года, то практически все они на пресс-конференции были затронуты, и ответы президента на них получены.

Те же, кому удалось докричаться до Путина с острыми региональными вопросами, были приглашены на совещания по затронутым темам. И наряды с креативными табличками в этом случае были точно ни при чем.