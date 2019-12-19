Нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов, считает Путин

Людям, знающим русский язык и культуру, проще адаптироваться к российским условиям, именно поэтому в решении вопросов иммиграции в Россию нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов.

Об этом на Большой пресс-конференции проинформировал мировую общественность президент России Владимир Путин.

По его словам, белорусам, украинцам, молдаванам легче приспособиться к жизни в России – из-за близости культур и знания русского языка.

Президент сообщил, что в РФ проживает три миллиона украинцев и еще столько же переехало после Майдана в самопровозглашенные республики Донбасса.

Говоря о выходцах из постсоветских республик Средней Азии, Путин отметил, что им труднее адаптироваться и поэтому в этих странах, по его мнению, стоит внедрять российскую систему образования с филиалами отечественных вузов и открывать курсы по русскому языку.

Глава государства считает, что данные меры помогут людям, приезжающим в Россию из среднеазиатских республик чувствовать себя более комфортно, в том числе и по причине отсутствия раздражения у местных жителей, в тех случаях, "когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории".

Руководитель страны пояснил что мировая практика знает всего лишь два варианта решения демографической проблемы — увеличение рождаемости и иммиграция.

По данным Росстата, при самом оптимистичном сценарии развития страны, в ближайшие 15 лет число трудоспособных россиян сократится на 500 тысяч человек.