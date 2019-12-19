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19 декабря 201916:12

Президент призвал не допускать расширительного толкования закона об иноагентах

фото: kremlin.ru

Нельзя допускать расширительного толкования закона об иностранных агентах, подчеркнул президент России Владимир Путин. Он касается только физических лиц, пояснил глава российского государства.

Президент отметил, что правоприменительная практика закона об иноагентах показала, что в нем есть вещи, на которые нужно обратить внимание, а дальше совершенствовать: под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно — и экологическую работу, и работу по явно гуманитарным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения.

"Этого нельзя допустить, — подчеркнул Путин. — Правоприменительную практику нужно совершенствовать. А если закон так написан, что он позволяет это делать, его тоже надо усовершенствовать".

Владимир Путин пояснил, что термин "иностранный агент" – это не российская изобретение. Термин придуман в США. Закон об иноагентах принят в Соединенных Штатах в конце 1930-х годов. И до сих пор работает.

Глава российского государства предложил вспомнить дело россиянки Марии Бутиной, которая без всяких оснований по этому закону попала в тюрьму. И российской аспирантке грозил солидный срок заключения.

"Какой она там агент? Ничего подобного, здесь и близко нет ничего", — подчеркнул президент.

В США за "иностранное агентство", продолжил президент России, положен приличный срок — до пяти лет лишения свободы.

"А у нас только административное взыскание", — показал наглядную разницу между двумя законами Путин.

Закон о получающих деньги из-за границы и занимающихся по сути внутренней политикой организациях минимизирует иностранное вмешательство во внутренние политические дела. К этому стремится любое государство, добавил Путин. И российский закон направлен на то же самое.

"Если вы получаете деньги из-за границы, из иностранных источников, для того чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите, — пояснил Путин. — Известно, что кто платит, тот и заказывает музыку. Это народная мудрость. И если вы получаете деньги из-за границы, есть основания полагать, что вы выполняете заказ тех, кто вам платит".

При этом Путин добавил, что в России нет закона, запрещающего получать деньги из-за границы, даже для ведения внутриполитической деятельности. Но об этом надо просто объявить, чтобы люди знали об этом, подчеркнул глава российского государства.

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