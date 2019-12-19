У России и Китая нет военного союза, заверил президент РФ

Россия и Китай не создавали военного союза и не планируют этим заниматься. Зато США, Япония и Южная Корея пытаются формировать новые альянсы в Восточной Азии. Ни к чему хорошему это не приведет, заявил на Большой пресс-конференции Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что сейчас Москва помогает Пекину строить систему предупреждения о ракетном нападении. Она предназначена исключительно для обороны и не провоцирует агрессии. СПРН сейчас есть только у двух стран: Россия и США.