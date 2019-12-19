Баскетбол. Армеец Джеймс назван Самым полезным игроком 14 тура Евролиги

Защитник московского баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс был выбран в качестве самого полезного игрока 14 тура регулярного Евролиги. В минувшем туре американский игрок "армейцев" помог своему клубу разгромить сербскую "Црвену Звезду" (100:74).

Джеймс превзошел всех игроков минувшего тура Евролиги по статистическим показателям: в его активе 29 очков, совершил три подбора и сделал три передачи. Как сообщает официальный сайт ЦСКА, в целом его рейтинг составил 32 балла.

Для американского оборонца эта награда стала третьей в текущем розыгрыше главного клубного турнира по баскетболу.