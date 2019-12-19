Хикиваки: Путин объяснил свое видение отношений России и Японии

Отношения России и Японии добрые и доверительные. Москва и Токио обсуждают все вопросы подробно и честно. Несмотря на это, вопрос о мирном договоре пока не решен, рассказал Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Решение должно быть "хикиваки". Это термин из дзюдо, который означает ничью. За 70 лет выхода, который устраивал бы и Москву, и Токио, найти не удалось. Однако Россия готова продолжать поиски, добавил глава государства.