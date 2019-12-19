В России уменьшилось число женщин, констатировал Путин

Чтобы в России повысился коэффициент рождаемости, семьям следует рожать по двое, трое детей. Об этом заявил в четверг, 19 декабря, во время Большой пресс-конференции Владимир Путин.

По словам главы государства, за предыдущие несколько лет число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Президент отметил, что это "просто объективные факторы". Российский лидер заявил, что для необходимо повышать коэффициент рождаемости за счет увеличения рождения детей в семье. Но для этого, подчеркнул Путин, нужно создавать особые условия и развивать систему стимулирующих мер.

Глава государства сообщил: правительство следит за тем, что можно сделать дополнительно. Он обратил внимание на принятое решение по ипотеке, согласно которому государство дает 450 тысяч рублей на погашение кредита, если в семье рождается третий ребенок. При этом Путин отметил, что данных мер все равно недостаточно и нужно повышать уровень жизни людей.