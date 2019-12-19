Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

"Приоритет моего правительства — обеспечить выход страны из ЕС и формирование новых отношений с Евросоюзом", — заявила в тронной речи перед британским правительством королева Великобритании Елизавета II. Выход Лондона из Евросоюза планируется на 31 января 2020 года.

Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС будет внесен в Вестминстер 20 декабря, сообщает РИА Новости. Окончательное приятие законопроекта планируется на январь следующего года. Британское правительство пересмотрит свои приоритетов во внешней политике и оборонной сфере, объявила в тронной речи королева.

Лондон, заверила она, и после Brexit продолжит использовать санкции как инструмент борьбы с нарушением прав человека.

Другие приоритеты Британской короны имеют сугубо внутриполитический характер. Это поддержка здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры, создание новой иммиграционной системы, борьба с загрязнением окружающей среды. Кроме того, новое правительство консерваторов намерено увеличить тюремные сроки за наиболее тяжкие преступления.

Всеобщие досрочные выборы в Соединенном Королевстве прошли 12 декабря 2019 года. На них тори одержали фантастическую победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Следовательно, консерваторы могут провести через парламент любое решение без поддержки других депутатов.