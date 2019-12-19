Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут

В ходе Большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин за 4 часа 14 минут ответил на 77 вопросов журналистов.

Всего же для освещения встречи было аккредитовано 1895 сотрудников средств массовой информации разных стран, что показывает рост интереса к событию у журналистов: для сравнения в 2018 году аккредитацию на мероприятие получили 1702 человека, в 2017-м — 1640.

Владимир Путин ввел практику проведения больших пресс-конференций с 2001 года. Тогдашняя встреча с работниками прессы была самой короткой — всего полтора часа.

Самым рекордным по продолжительности стала Большая пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут руководитель страны ответил на 106 вопросов.