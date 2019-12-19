Срочно:

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 декабря 201917:15

Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

В Волгограде проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении 6-летнего ребенка. По предварительным данным, над ним издевались родная мать и отчим.

В один из отделов полиции города поступила информация от местного жителя. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его соседи систематически избивают ребенка. Также, по словам мужчины, мальчик на протяжении месяца не ходил в школу, сообщается на сайте Главного управления МВД по Волгоградской области.

В ходе проверки в школу были вызваны мать и ребенок. Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, социальный педагог и представитель органов опеки выявили у мальчика множественные телесные повреждения. Сам ребенок в ходе допроса рассказал, что травмы ему нанесли мать и отчим. Кроме того, взрослые ограничивали несовершеннолетнего в еде, систематически избивали его, причиняя боль.

В настоящее время мальчик изъят из семьи и госпитализирован. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на комитет здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка врачи оценивают как средней тяжести. Несовершеннолетний находится в детском хирургическом отделении, с ним работают психологи.

Ранее сообщалось о восьмилетнем мальчике, которого отчим, в качестве метода воспитания, заставлял стоять голыми коленями на гречке.

Сейчас

18:42

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

18:40

Стрельба на Лубянке

17:48

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

17:27

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

16:38

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

16:30

Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут

16:19

ЕС продлил экономические санкции против России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

51 минута назад
ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России

1 час назад
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

2 часа назад
Нацодежда, икона и волшебная палочка: чем привлекали СМИ внимание Путина

Нацодежда, икона и волшебная палочка: чем привлекали СМИ внимание Путина

1 час назад
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

1 час назад
Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

28 минут назад
Воспитательница закрасила детей зеленкой, чтобы скрыть кровоподтек у одного из них

Воспитательница закрасила детей зеленкой, чтобы скрыть кровоподтек у одного из них

1 час назад
Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

1 час назад
Находчивые пассажиры спасли попавшую под трамвай бабушку в Иркутске

Находчивые пассажиры спасли попавшую под трамвай бабушку в Иркутске

3 часа назад
Собаки умеют считать примерно так же, как люди

Собаки умеют считать примерно так же, как люди

1 час назад
Россия против WADA. Дело будет продолжено в спортивном арбитраже

Россия против WADA. Дело будет продолжено в спортивном арбитраже

4 часа назад
С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

6 часов назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

18.12.2019 18:25
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

17.12.2019 21:44
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

44 минуты назад
Facebook отслеживает координаты пользователей вопреки запрету

Facebook отслеживает координаты пользователей вопреки запрету

1 час назад
Мужчину расстреляли на пороге спортзала на юге Москвы

Мужчину расстреляли на пороге спортзала на юге Москвы

1 час назад
Бизнесмен погасил ипотеку бабушки из Челябинска, оставшейся с внуками и долгами

Бизнесмен погасил ипотеку бабушки из Челябинска, оставшейся с внуками и долгами

2 часа назад
Путин назвал самые яркие и тяжелые события своего президентства

Путин назвал самые яркие и тяжелые события своего президентства

2 часа назад
В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

2 часа назад
Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет

Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет

3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: буду особенно сильно бить Фергюсона

Хабиб Нурмагомедов: буду особенно сильно бить Фергюсона

3 часа назад
Сбитая девушка оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса автобуса. Видео

Сбитая девушка оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса автобуса. Видео

3 часа назад
Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

4 часа назад
"Последний день эректуса": человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось

"Последний день эректуса": человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось

5 часов назад
Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

5 часов назад
Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

5 часов назад
Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

5 часов назад
Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

6 часов назад
Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

6 часов назад
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

6 часов назад
Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

6 часов назад
В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

7 часов назад
Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

7 часов назад
Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

7 часов назад
Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

7 часов назад
"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

7 часов назад
"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

7 часов назад
Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

7 часов назад
ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

8 часов назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

8 часов назад
Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

8 часов назад
ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

8 часов назад
Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

8 часов назад
Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку