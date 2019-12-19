Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

В Волгограде проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении 6-летнего ребенка. По предварительным данным, над ним издевались родная мать и отчим.

В один из отделов полиции города поступила информация от местного жителя. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его соседи систематически избивают ребенка. Также, по словам мужчины, мальчик на протяжении месяца не ходил в школу, сообщается на сайте Главного управления МВД по Волгоградской области.

В ходе проверки в школу были вызваны мать и ребенок. Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, социальный педагог и представитель органов опеки выявили у мальчика множественные телесные повреждения. Сам ребенок в ходе допроса рассказал, что травмы ему нанесли мать и отчим. Кроме того, взрослые ограничивали несовершеннолетнего в еде, систематически избивали его, причиняя боль.

В настоящее время мальчик изъят из семьи и госпитализирован. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на комитет здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка врачи оценивают как средней тяжести. Несовершеннолетний находится в детском хирургическом отделении, с ним работают психологи.

Ранее сообщалось о восьмилетнем мальчике, которого отчим, в качестве метода воспитания, заставлял стоять голыми коленями на гречке.